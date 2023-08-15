Блинкен призвал Конгресс оперативно выделить Украине 24,1 млрд долларов

https://racurs.ua/n186229-blinken-prizval-kongress-operativno-vydelit-ukraine-24-1-mlrd-dollarov.html

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Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен закликав Конгрес оперативно виділити Україні додаткових 24,1 млрд доларів підтримки у військовій, економічній та гуманітарній сферах.

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Про це держсекретар заявив 15 серпня на брифінгу у зовнішньополітичному відомстві.

Блінкен нагадав, що наступного тижня виповниться півтора роки від початку повномасштабної агресії росії проти України. Українці «демонструють визначну мужність та стійкість» попри те, що путінські війська бомбардують школи та лікарні, використовують їжу як зброю, викрадають українських дітей, вбивають цивільне населення.

Минулого тижня президент Джо Байден у рамках виконання цієї обіцянки спрямував запит до Конгресу США на 24,1 млрд дол. для продовження підтримки України у військовій, економічній та гуманітарній сферах. А також щоб допомогти іншим країнам, які відчувають наслідки російської війни… Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит про додаткове фінансування, — наголосив держсекретар США.

Блінкен також вказав, що Держдепартамент США працює з Києвом над «довгостроковими зобов’язаннями в сфері безпеки», які допоможуть Україні стримувати можливу агресію рф у майбутньому. Йдеться про гарантії безпеки, які готові надати нашій державі й інші країни.