США предложили Ирану смягчение санкций за срыв "дронового" соглашения с рф

https://racurs.ua/n186262-ssha-predlojili-iranu-smyagchenie-sankciy-za-sryv-dronovogo-soglasheniya-s-rf-ft.html

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США запропонували Ірану відмовитися від постачання до росії безпілотників та запчастин до них в обмін на пом’якшення санкцій.

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Financial Times з посиланням на свої джерела пише, що питання про постачання дронів торкалося під час непрямих переговорів у Катарі та Омані. Одночасно сторони вели переговори щодо обміну ув’язненими, як уточнюють джерела, у рамках зусиль щодо деескалації двосторонніх відносин, оскільки адміністрація президента США Джо Байдена розраховує відновити ядерну угоду з Іраном.

Згідно з матеріалом FT, Вашингтон пообіцяв не вводити проти Ірану нові санкції, за винятком тих, що стосуються прав людини, а також не так суворо стежити за дотриманням санкцій щодо іранської нафти.

Своєю чергою, Іран, окрім розв’язання питання з дронами, повинен буде відмовитися від збагачення урану вище 60%, покращити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії та взяти на себе зобов’язання не нападати на американців.

Іранський чиновник, який спілкувався з виданням, заявив, що Тегеран розраховує на те, що Вашингтон зможе переконати європейські країни та послабити санкційний тиск на країну.

На початку серпня США та Іран досягли угоди про обмін полоненими за формулою «п'ять на п’ять». Крім того, Тегеран у рамках цієї угоди отримає доступ до шести мільярдів доларів, заморожених на рахунках південнокорейських банків через санкції США.

Американська влада ввела санкції щодо іранських енергоносіїв після виходу США з ядерної угоди у 2018 році. Угода про ядерну програму Ірану була укладена трьома роками раніше.

З одного боку, угоду підписав Іран, з іншого — США, росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина. Документ, зокрема, встановив, до якого граничного рівня Іран може збагачувати уран і які запаси збагаченого урану може зберігати. Параметри було визначено таким чином, щоб Іран міг розвивати ядерну енергетику, але не міг створити ядерну зброю. З Ірану в обмін на зобов’язання виконувати умови правочину зняли санкції.

Російські військові активно використовують у війні з Україною дрони іранського виробництва «Шахед 131/136». віднедавна рф почала сама виробляти ці безпілотники, але поки що з іранських складників.