Запрос на 24 млрд долл. дополнительного финансирования Украины столкнется с препятствиями республиканцев в Палате представителей

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У США можуть призначити інспектора для контролю коштів Києву, а республіканці суттєво ускладнять ухвалення запиту Джо Байдена на додаткову допомогу Україні.

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Сенату та Палаті представників доведеться шукати компроміс, пише Politico.

Видання вважає, що запит на додаткове фінансування України у розмірі 24 млрд дол. неодмінно зіткнеться з перешкодами у схваленні Палатою представників, де більшість належить республіканцям.

Попри те, що у Конгресі досі зберігається потужна двопартійна підтримка України, за даними джерел в американському уряді, активна позиція «проти» з боку праворадикальних республіканців та наближених до них політиків. Це змусить спікера Палати представників Кевіна Маккарті шукати компроміс, аби досягти нової угоди з Байденом, але при цьому не втратити підтримку всередині своєї партії.

Неназвані американські чиновники припускають, що Маккарті може вимагати від Байдена скорочення бюджету на допомогу Україні, щоб хоча б частково задовольнити обидві сторони.

Ще однією умовою з боку критично налаштованих республіканців є вимога призначити спеціального інспектора для контролю над використанням коштів, які надаються Києву.

За даними видання Politico, інспектора може бути призначено для контролю за фінансуванням України «з метою запобігання корупції».

Варіант зі зменшенням суми запиту влаштовує не всіх. Зокрема, й у самій Республіканській партії. Сенатор від штату Небраска Дон Бейкон заявив, що проголосує лише за пакет, в якому буде вся необхідна зброя для перемоги України над рф, включно з далекобійними ракетами.

Навіщо давати Україні зброю, яка не допомагає їй виграти війну? Я більше не хочу підтримувати рішення, які ні до чого не призводять, — сказав Бейкон.

Нагадаємо, Держдепартамент США закликає Конгрес оперативно виділити Україні додаткову допомогу на 24,1 млрд для підтримки країни у військовій, економічній та гуманітарній областях.

Раніше, 28 липня, Politico повідомило, що перші американські танки Abrams можуть з’явитися на полі бою в Україні, найімовірніше, у вересні. За словами його співрозмовників, у серпні кілька Abrams планують відправити в Німеччину, де їх переоснастять, після чого першу партію танків буде відправлено в Україну. Саме в серпні, повідомили представники Пентагону, має закінчитися приблизно 10-тижневий курс навчання українських військових на 31 навчальному танку на військовій базі Графенвер у Німеччині.

Посолка України в США Оксана Маркарова раніше в інтерв’ю The Huffington Post говорила, що на тлі критики Київ відкритий для ретельнішого спостереження за виділеними коштами. За словами дипломатки, у Вашингтона вже є три спостерігачі, які відстежують раніше схвалену допомогу Україні на суму понад 75 млрд дол, — у Пентагоні, Держдепі та Агентстві США з міжнародного розвитку.

Вони не знайшли доказів масових зловживань, визнавши складність у веденні звітності під час війни, зазначила Маркарова.