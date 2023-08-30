Кремль объяснил отказ от международного расследования аварии самолета Пригожина

https://racurs.ua/n186718-kreml-obyasnil-otkaz-ot-mejdunarodnogo-rassledovaniya-avarii-samoleta-prigojina.html

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Участь міжнародних структур у розслідуванні авіакатастрофи, в якій загинув підприємець та ватажок бандитської ПВК «Вагнера» Євген Пригожин, неможлива.

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Причина цьому — серед основних версій цієї події розглядаються навмисні дії, заявив прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков, передає російський РБК.

Коментуючи прохання Бразилії про спільне розслідування, він наголосив, що «мова про міжнародний аспект йти не може».

Зараз інші обставини, тому в такому випадку зовсім інша ситуація з цією авіакатастрофою, — додав Пєсков.

Оскільки немає висновків, я вам не можу точно це сформулювати. Але очевидно, що існують різні версії, серед яких версія — скажімо так, навмисне злодіяння. Варто дочекатися результатів нашого російського розслідування, яке веде Слідчий комітет, — закликав він.

Розслідування авіакатастроф, згідно з правилами ІКАО, проводиться у тому числі за участю представників фірми-виробника повітряного судна. В такій ситуації йдеться про бразильський Embraer.

Раніше Reuters з посиланням на Бразильський центр з дослідження та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) повідомив, що росія повідомила про рішення не розслідувати обставини катастрофи літака з Пригожиним відповідно до міжнародних стандартів.

Нагадаємо, у Тверській області росії ввечері 23 серпня розбився літак Embraer Legacy 600, який належав засновнику ПВК «Вагнера» Пригожину. На борту було десять осіб, зокрема сам Пригожин, командир ПВК Дмитро Уткін і Валерій Чекалов — керівник фірм, пов’язаних із Пригожиним. Усі вони здохли.

За цим фактом Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу за ст. 263 КК — «Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту». 29 серпня в Санкт-Петербурзі пройшли похорони Пригожина.