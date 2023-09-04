Папа Римский признал, что "неправильно сформулировал" комментарии о россии

https://racurs.ua/n186893-papa-rimskiy-priznal-chto-nepravilno-sformuliroval-kommentarii-o-rossii.html

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Папа Римський визнав, що його нещодавні коментарі щодо росії були «неправильно сформульованими».

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Розмовляючи з журналістами на шляху з Монголії, Франциск також сказав, що хотів нагадати молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не про політичну.

Папа запевняє, що згадувати Петра І та Єкатєріну ІІ під час своєї промови не планував — це раптово спало йому на думку, адже він вивчав історію росії в школі.

Російська культура має таку красу, таку глибину. Її не можна скасовувати через політичні проблеми, — сказав Франциск.

Минулого тижня навколо глави Ватикану запалав скандал — усе через промову Франциска на зустрічі з російськими вірянами. На відео Папа Римський назвав Петра І і Катерину ІІ як приклади «великої людяності».

Згодом прес-служба Ватикану заявила, що Папа прагнув заохотити молодь зберігати та розвивати все позитивне, що є у російській культурній і духовній спадщині, а не звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів росії.