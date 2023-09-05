Эрдоган после встречи с путиным: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира

https://racurs.ua/n186921-erdogan-posle-vstrechi-s-putinym-net-nikakoy-obnadejivauschey-perspektivy-mira.html

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні країни-агресора росії проти України. Про це він розповів представникам ЗМІ після візиту до Сочі, де пройшла зустріч з воєнним злочинцем, диктатором рф володимиром путіним, повідомляє CNN Tukr.

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Зі слів Ердогана, позиція Анкари щодо війни в Україні однозначна — «з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію».

Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже півтора року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої перспективи миру, — заявив турецький президент.

Він зауважив, що Туреччина також готова зробити внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника «у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС».

Нагадаємо, 31 серпня у москві перед зустріччю Ердогана та путіна відбулася зустріч очільників МЗС Туреччини та росії. Вони обговорили «зернову угоду» та шляхи досягнення миру в Україні. 4 вересня Ердоган за підсумками зустрічі з путіним висловив сподівання на досягнення домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи.