Фронт фронтом, а у путина две проблемы: евреи и украинцы. Реакция Киева на бред диктатора

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Ракурс

Кремлівський диктатор володимир путін заявив, що у роки Великої Вітчизняної війни (так у рф називають Другу світову війну — «Ракурс») на території України «місцеві націоналісти та антисеміти» вбили півтора мільйона євреїв.

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Про це він сказав на засіданні російського оргкомітету «Перемога». путін поговорив з директором Центрального музею Великої Вітчизняної війни Олександром Школьником.

Там таки путлер договорився до того, що заявив, що «західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея», щоб «прикрити антилюдську сутність» сучасної України.

Це робить ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, а це знищення півтора мільйона людей. І найкраще це розуміють пересічні громадяни Ізраїлю. Подивіться, що вони говорять в інтернеті, — заявив путін.

Він не пояснив, що саме ізраїльтяни кажуть в інтернеті.

Слова кремлівського виродка про єврейське походження Зеленського прокоментував представник МЗС України Олег Ніколенко.

Хронічна фіксація путіна на етнічному походженні українського президента є черговим проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт. Закликаємо світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського президента. У сучасному світі не повинно бути місця ненависті за етнічною ознакою, — заявив Ніколенко.

Блогер Віталій Портников звернув увагу на те, що путін перекидає провину нацистів за Голокост на українців.

Радник ОП Михайло Подоляк також жорстко відреагував на путіна та його слова про Зеленського, євреїв і нацизм.

Він живе у своїй бульбашці і повністю недієздатний. Це означає, що він повністю недієздатний, і з ним неможливо вести переговори. Персона, яка не користується телефонами та комп’ютерами, пропонує подивитися на те, що пишуть євреї в інтернеті про президента Зеленського як на виправдання російських воєнних злочинів в Україні, — так відгукнувся Подоляк на чергову маячню путлера.

Народний депутат Олексій Гончаренко звернув увагу на те, що «фронт фронтом, а у путіна є дві проблеми: євреї та українці».