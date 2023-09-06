В Хмельницкой области поймали агента ФСБ, который устанавливал GPS-трекер на опору моста под железной дорогой

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Співробітники Служби безпеки провели багатоетапну спецоперацію на Хмельниччині, у результаті якої затримано ще одного агента фсб.

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Зловмисник готував ракетний удар агресора по одному зі стратегічно важливих об'єктів «Укрзалізниці» на території регіону. Для цього фігурант намагався встановити GPS-трекер біля опори залізничного моста.

За сигналами «маячка» ворог планував скоригувати свої ракети для ураження цього інфраструктурного об'єкта.

У разі успішного виконання ворожого завдання російський агент сподівався отримати грошову винагороду від свого «куратора» з фсб. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку.

Співробітники СБУ зірвали плани загарбників і затримали їхнього поплічника на спробі встановлення електронного пристрою.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник «кримського» управління фсб.

За даними слідства, цей виродок упродовж кількох місяців виконував завдання фсб рф. За вказівкою спецслужби збирав дані про рух техніки і ремонтні бази Збройних сил України, розташування військових частин та об'єктів критичної інфраструктури в регіоні, зокрема оборонпрому. Також він повідомляв представникам держави-агресора про ворожі «прильоти».

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, банківські картки, мобільні телефони та SIM-карти із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.