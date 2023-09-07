Момент удара "Шахеда" по территории Румынии попал на видео

https://racurs.ua/n186998-moment-udara-shaheda-po-territorii-rumynii-popal-na-video.html

Ракурс

Відео удару «шахеда» по території Румунії опублікував активіст Сергій Стерненко. Судячи з цих кадрів, ППО країни-сусідки України не намагалося збити БПЛА, який прилетів з росії 4 вересня.

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На відео чути звук цього дрона. Він зменшив оберти двигуна перед ударом, це характерно для Shahed-136 у момент коли він бʼє по цілі.

Під час удару не було роботи ППО, а значить дрон саме вдарив по території Румунії, його так запрограмували росіяни, — вважає Стерненко.

Історія питання

Тільки 6 вересня міністр оборони Румунії Анджел Тилвер підтвердив, що уламки ймовірного російського безпілотника знайшли в районі Плауру у повіті Тулча, що межує з українським містом Ізмаїл на Одещині. Раніше Міноборони Румунії заперечувало цю інформацію.

Президент Румунії Клаус Йоханніс зазначив, що якщо буде підтверджено, що знайдені компоненти належать російському безпілотнику, то це буде «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії».

Про падіння уламків російського дрона на території Румунії стало відомо ще у понеділок, 4 вересня. Про це з посиланням на Державну прикордонну службу України на своїй сторінці у Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко, який наголосив, що впали не просто уламки дрону, а здетонувала його бойова частина.

Того ж дня міністерство оборони Румунії відкинуло повідомлення про те, що російські безпілотники впали та вибухнули на румунській території.

Після цього голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ має фотодокази того, що російські безпілотники завдали удару по території Румунії під час нічної повітряної атаки на українську портову інфраструктуру на річці Дунай.

Попри заяви голови МЗС України, наступного дня президент Румунії Клаус Йоханніс продовжував заперечувати інцидент. Зокрема він заявляв, що «жоден предмет, жоден безпілотник, жодна частина пристрою не приземлялася в Румунії».