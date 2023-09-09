Ким Чен Ын готов подписать с путиным соглашение о поставках оружия, пишет FT

https://racurs.ua/n187065-kim-chen-yn-gotov-podpisat-s-putinym-soglashenie-o-postavkah-orujiya-pishet-ft.html

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Північна Корея готова підписати з росією угоду про постачання зброї.

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Про це пише Financial Times.

Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності — усе це допоможе Москві відбити контрнаступ Києва, — пише видання.

За даними FT, Москва могла б розплатитися за північнокорейську зброю зерном, нафтою та військовими технологіями, а також валютою.

Вісь росія-Північна Корея ускладнює безпекову ситуацію як в Україні, так і на Корейському півострові. Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет, — передає газета думку експертів.

Ця угода може бути прикриттям постачання до росії китайського озброєння, яке під виглядом зробленого в КНДР буде передаватися Москві.

Financial Times не пише, що це може стати основним зовнішнім військово-технічним ресурсом для підтримки росії у війні з Україною.

Матеріал у виданні вийшов після візиту Сергія Шойгу до Пхеньяна — першого в історії відносин рф та КНДР, а також напередодні анонсованого раніше візиту Кім Чен Ина до рф.

30 серпня Білий дім, посилаючись на розсекречені дані розвідки, попередив, що путін і Кім обмінялися листами, в яких обговорювали можливу угоду про зброю. Речник Білого дому Джон Ф. Кірбі заявив, що переговори на високому рівні щодо військової співпраці між двома країнами «активно просуваються».

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд також казала, що росія та Північна Корея «активно просувають» переговори щодо зброї, яка буде використана у війні в Україні.

Південна Корея також зазначає, що КНДР і росія домовляються щодо поставок зброї. У Сеулі вважають, що однією з цілей поїздки лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у липні великими збройовими заводами країни могла бути перевірка можливостей КНДР експортувати зброю та боєприпаси, зокрема, до росії.