Россиянам запретили въезжать в ЕС на личных авто из-за запрета на импорт из рф

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Офіційні представники Єврокомісії 11 вересня провели прес-конференцію із роз’ясненнями правил для громадян рф, які їдуть до Євросоюзу на особистому автотранспорті.

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Нагадаємо, що 8 вересня Єврокомісія опублікувала правила, з яких випливає, що громадяни росії не можуть ввозити до ЄС особисті транспортні засоби.

Під заборону потрапило ще 150 видів товарів, які також заборонено ввозити, серед них одяг, комп’ютери, смартфони, зубна паста.

Сьогодні офіційний представник Єврокомісії Даніель Феррі підтвердив, що в’їзд на особистих автомобілях справді заборонено — через санкції, введені ЄС.

В іншому ж чиновник пообіцяв, що митники країн ЄС керуватимуться здоровим глуздом. Раніше сьогодні стало відомо, що Єврокомісія залишить вільне трактування своїх правил країнам, які безпосередньо їх реалізовуватимуть.

Росіяни не зможуть в’їжджати до Євросоюзу на особистих автомобілях через чинну заборону на імпорт з рф, проте щодо інших товарів, на які поширюються обмеження, прикордонні служби не вживатимуть таких суворих заходів. Про це Deutsche Welle заявив Даніель Феррі.

Одяг, одягнений на людині, яка перетинає кордон, навряд чи може бути спрямований на обхід санкцій ЄС. Я думаю, що це здоровий глузд. Це зовсім інша ситуація, аніж із дорогим автомобілем, і я думаю, що це враховується при застосуванні санкцій країнами — членами Євросоюзу, — сказав він.

Чиновник нагадав, що метою санкцій було позбавлення Кремля доходів для фінансування війни, тому потрібно забезпечити їх ефективність та неможливість обходу.

Коли йдеться про цінні товари, наприклад автомобілі, то тут потрібно суворе дотримання санкцій, — підкреслив Феррі.

8 вересня Єврокомісія випустила роз’яснення, згідно з якими громадяни рф не можуть ввозити до ЄС особисті транспортні засоби, якщо вони походять чи вивозяться з росії. Це стосується й інших речей, які входять до списку товарів, заборонених для ввезення до Євросоюзу.

У ньому понад 150 позицій, зокрема автомобілі, сумки та валізи, жіночий одяг, комп’ютери, стільникові телефони, зубна паста та інші товари, пише The Bell. У роз’ясненнях зазначається, що відповідно до принципів Євросоюзу імплементація заборони перебуває на розсуді країн-учасниць ЄС.

Російська влада різко негативно відреагувала на роз’яснення Єврокомісії. Заступник голови Ради безпеки рф Дмитро Медведєв заявив, що Єврокомісія прирівняла громадян росії до «людей другого ґатунку». Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков сказав, що європейським чиновникам «соромно буде просто за те, що вони такі думки клали на папір».