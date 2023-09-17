В сети «хоронят» Кадырова, он впервые за две недели опубликовал свое видео

https://racurs.ua/n187350-v-seti-horonyat-kadyrova-on-vpervye-za-dve-nedeli-opublikoval-svoe-video.html

Ракурс

У вівторок, 12 вересня, в соцмережах голови Чечні з’явилося відео, у якому Рамзан Кадиров вперше особисто реагує на слух про серйозні проблеми зі здоров’ям, поширеними чеченською діаспорою і підтвердженими українською розвідкою.

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Останнє відео з Кадировим, на якому можна визначити час знімань, з’явилося в його акаунтах понад два тижні тому, свідчить аналіз «Агентства».

На відео, опублікованому днем у вівторок, Кадиров під дощем іде асфальтованою дорогою, на ньому дощовик. На одному з двох опублікованих відео видно будівлю, схожу на резиденцію Кадирова в Грозному.

За даними сервісів погоди, у п’ятницю, 15 вересня, в Грозному було 16 градусів, дощ.

В пості під відео йдеться:

Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки.

Однак на самому відео Кадиров вимовляє абстрактніший текст, він каже, що слухає Коран і пройшов пару кілометрів.

Чутки про різке погіршення здоров’я Кадирова почали поширюватися в четвер увечері: одне з таких повідомлень з’явилося в опозиційному чеченському телеграм-каналі NIYSO, який у ніч проти 15 вересня повідомив, що Кадиров впав у кому.

Наступного дня чеченська діаспора почала заявляти про те, що Кадиров уже кілька днів перебуває у комі. За інформацією видання, голову Чечні літаком возили до Москви, але йому не змогли допомогти. Зараз його планують відправити на лікування за кордон, ймовірно, в ОАЕ.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов підтвердив виданню інформацію про тяжкий стан Кадирова.

За кілька годин після заяви Юсова в соцмережах Кадирова та його помічника Умара Даудова з’явилося 10-секундне відео, на якому Кадирова показують зі спини. Коли це відео записано, зрозуміти неможливо.

До неділі останні відео в соцмережах Кадирова, на його офіційному сайті та на сайті каналу «Грозний», за якими можна підтвердити час знімань, було датовано 1 вересня.

Після 1 вересня Рамзан Кадиров не з’являвся на відео чи фото, пов’язані з актуальними подіями. У його каналах такі події коментувалися лише текстовими повідомленнями.

На єдиному відео, пов’язаному з актуальною подією — осінніми виборами, Кадирова не було.

8 вересня в соцмережах було опубліковано відео прогулянки з сім'єю та його пробіжки, 9 вересня — запис з онуком Юсуфом, 10 вересня — ролик із зустрічі з мамою, 12 вересня — відео до глави уряду Чечні Магомеда Даудова. На жодному з відео Кадиров не вимовляє жодного слова. Ідентифікувати час запису роликів неможливо.