Зеленский прибыл в Нью-Йорк и проанонсировал события своего визита

https://racurs.ua/n187397-zelenskiy-pribyl-v-nu-york-i-proanonsiroval-sobytiya-svoego-vizita.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський уже прибув у США. Зокрема, виступить у Генеральній Асамблеї ООН, згодом також заплановані переговори з президентом США та виступ у Сенаті США.

.

Одразу по прибуттю президент України відвідає українських військових, які проходять в країні лікування та реабілітацію. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.