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Зеленский прибыл в Нью-Йорк и проанонсировал события своего визита
Зеленский прибыл в Нью-Йорк и проанонсировал события своего визитаhttps://racurs.ua/n187397-zelenskiy-pribyl-v-nu-york-i-proanonsiroval-sobytiya-svoego-vizita.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський уже прибув у США. Зокрема, виступить у Генеральній Асамблеї ООН, згодом також заплановані переговори з президентом США та виступ у Сенаті США.
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Одразу по прибуттю президент України відвідає українських військових, які проходять в країні лікування та реабілітацію. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.
Територіальна цілісність держави — ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, — додав Зеленський.
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