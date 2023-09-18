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Ракурс
Зеленский прибыл в Нью-Йорк и проанонсировал события своего визита

Зеленский прибыл в Нью-Йорк и проанонсировал события своего визита

18 сен 2023, 23:01
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Президент України Володимир Зеленський уже прибув у США. Зокрема, виступить у Генеральній Асамблеї ООН, згодом також заплановані переговори з президентом США та виступ у Сенаті США.


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Одразу по прибуттю президент України відвідає українських військових, які проходять в країні лікування та реабілітацію. Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Територіальна цілісність держави — ключовий принцип усіх базових міжнародних документів, зокрема Статуту ООН. І треба повернути йому повну силу, зруйновану російським вторгненням, — додав Зеленський.

Источник: Ракурс


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