Российская агрессия против Украины продолжается, фото: ТАСС

https://racurs.ua/n187825-rossiya-gotovitsya-k-mnogoletney-voyne-protiv-ukrainy-razvedka-britanii.html

Ракурс

Російська влада готується до багаторічної війни проти України.

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Про це сьогодні, 1 жовтня, на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Твіттер), повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Документи, які, ймовірно, просочилися з міністерства фінансів росії, свідчать про те, що у 2024 році російські оборонні витрати зростуть приблизно до 30 відсотків від загальних державних видатків, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що вказані дані свідчать, що міноборони рф пропонує на 2024 рік оборонний бюджет у розмірі 10,8 трлн рублів, що еквівалентно приблизно 6% ВВП і на 68% більше, ніж у 2023 році.

Дуже ймовірно, що росія зможе підтримувати такий рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише за рахунок економіки в цілому, — наголошують у британському оборонному відомстві.

Повна інформація про російські оборонні витрати завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багаторічних бойових дій в Україні, — додають в Міноборони Британії.

У відомстві також нагадують, що міністр оборони рф Сергій Шойгу 27 вересня заявив, що він готовий до того, що конфлікт триватиме до 2025 року.