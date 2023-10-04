Погибли 55 моряков китайской подводной лодки, которая попала в ловушку для иностранных судов

https://racurs.ua/n187919-pogibli-55-moryakov-kitayskoy-podvodnoy-lodki-kotoraya-popala-v-lovushku-dlya-inostrannyh-sudov.html

Ракурс

Китайський підводний човен, ймовірно, потрапив у пастку, призначену для захоплення британських та американських підводних суден у Жовтому морі.

.

Про це пише Daily Mail з посиланням на секретну доповідь Великої Британії.

За даними видання, аварія на борту сталася 21 серпня під час виконання місії в Жовтому морі. В доповіді йдеться, що 55 китайських моряків, швидше за все, загинули. Серед них були 22 офіцери.

Ймовірно, підводний човен врізався в ланцюгову та якірну перешкоди, які використовували ВМС Китаю для захоплення підводних човнів США та союзників. Несправність судна після інциденту виявилася катастрофічною — бортова киснева система вийшла з ладу та отруїла весь екіпаж.

Представники Великої Британії припускають, що, судячи з усього, загибель була спричинена нестачею кисню через несправність системи на підводному човні, який зіткнувся з ланцюговою і якірною перешкодою. Китайські ВМС використовують їх, щоб зупиняти підводні човни США та їхніх союзників.

Повідомляють, що на ремонт і спливання судна пішло шість годин. У підсумку екіпаж загинув через злам бортової кисневої системи. Незалежних підтверджень загибелі китайських підводників у відкритому доступі поки що немає.

Водночас Китай спростував інформацію щодо аварії та назвав повідомлення про неї «абсолютно неправдивими».