Чиновник ТЦК незаконно «мобилизовал» автомобилей на 11 млн грн в Запорожье. Фото: ДБР

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Зловживання у запорізькому військкоматі викрило Державне бюро розслідувань.

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На початку російського повномасштабного вторгнення посадовець Територіального центру комплектування займався мобілізацією транспортних засобів. При цьому офіцер обирав автомобілі для вилучення на «свій смак». У березні минулого року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка знаходиться поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Про це повідомила прес-служба ДБР.

Посадовець військкомату вилучив усі автомобілі, ключі від яких були у присутнього на майданчику водія. Таким чином були «мобілізовані» чотири вантажівки загальною вартістю майже 11 млн грн. При цьому працівник ТЦК «не мав встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств».

Викритому посадовцю оголосили про підозру у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло у начальника Самбірського районного Територіального центру комплектування Львівської області «дивних» активів на понад 4,4 млн грн.