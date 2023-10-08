Израиль объявил о состоянии войны

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни. Востаннє він застосовувався 1973 року, під час війни Судного дня.

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Тепер ЦАХАЛ має повну свободу дій, проте він зобов’язаний доповідати політичному керівництву, повідомила державна радіостанція Kan.

Наразі 8 жовтня ізраїльська армія веде масштабну евакуацію мешканців на околицях Гази. Це населені пункти, що прилягають до лінії розмежування між Ізраїлем та Газою. Це поселення Урім, Барі, Нахаль Оз, Натів Хатара та Зікім.

Внаслідок оперативної оцінки ситуації мешканцям було запропоновано евакуюватися зі своїх будинків, — йдеться у повідомленні армії на сайті X.

У повідомленні йдеться, що після подальшої оцінки ситуації буде проведено додаткову евакуацію.

Раніше ізраїльські військові заявили, що всіх жителів міст, розташованих поблизу Гази, буде евакуйовано протягом 24 годин.

З’явилися також повідомлення про нові сили бойовиків, які вдерлися до Ізраїлю. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, до міста Маген на півдні країни увійшли додаткові сили палестинських бойовиків, у цьому районі тривають серйозні бої із застосуванням танків.

Тим часом прес-секретар військового крила ХАМАС «Бригади Аль-Кассам» Абу Обейда виступив з новою заявою, в якій закликав усіх «приєднатися до цієї битви».

Кілька годин тому «Бригади Аль-Кассама» у своєму телеграм-каналі заявили, що «завдали великого ракетного удару по поселенню Сдерот, випустивши сто ракет».

Нагадаємо, бойовики руху «Хамас» вранці 7 жовтня напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Бойовики також захопили заручників. Армія Ізраїлю почала завдавати масованих ударів по сектору Газа.