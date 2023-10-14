Армения способна арестовать путина – страна присоединилась к Римскому уставу

https://racurs.ua/n188288-armeniya-sposobna-arestovat-putina-strana-prisoedinilas-k-rimskomu-ustavu.html

Ракурс

Президент Вірменії Хачатурян підписав рішення про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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Відтепер країна зобов’язана виконувати рішення МКС, зокрема арештувати президента рф путіна, якщо він приїде до них.

3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Опозиційні фракції намагалися бойкотувати ратифікацію, однак голосів для прийняття рішення вистачило.

Країна підписала Римський статут ще у 1999 році, але тоді не ратифікувала його.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що Єреван вирішив ратифікувати Римський статут, оскільки інструментів ОДКБ та партнерства з рф недостатньо для забезпечення безпеки країни.

У Москві цей намір називали «недружнім» та викликали посла Вірменії в МЗС.

Після ратифікації Римського статуту Вірменія автоматично зобов’язалася виконувати рішення МКС, який видав ордер на арешт російського президента путіна. Попри це, раніше в Єревані заявили, що не будуть цього робити, тому росії «немає чого боятися».

Представник Вірменії з міжнародно-юридичних питань Єгіше Кіракосян зауважив, що «навіть якщо російська сторона не підпише угоди», їй не варто боятися арешту путіна, щодо якого діє ордер суду, у разі його візиту до Вірменії.

путін, своєю чергою, заявив, що готовий відвідати Єреван, «коли для цього складуться сприятливі умови».