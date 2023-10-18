Украина ударила по военному лагерю у аэродрома в Курской области - 18 попаданий

https://racurs.ua/n188418-ukraina-udarila-po-voennomu-lageru-u-aerodroma-v-kurskoy-oblasti-18-popadaniy.html

Ракурс

Сили Служба безпеки України завдали удару по військовому таборі біля аеродрому «Халіно», що у Курській області.

.

Про це повідомили джерела LIGA.net в СБУ. Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними — зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Джерела «Цензор.НЕТ» в СБУ підтверджують, що саме Служба безпеки сьогодні вночі організувала «бавовну» в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори. Тут, неподалік від військового аеродрому «Халіно», розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Тим часом Міністерство оборони рф оголосило про збиті в ніч проти 18 жовтня 28 «українських безпілотних літальних апаратів» літакового типу.

Дрони, як кажуть росіяни, перехопили та знищили сили ППО над територією Білгородської, Курської областей та акваторією Чорного моря.

Голова Білгородської області В’ячеслав Гладков повідомив, що у Білгородському районі та Яковлівському міському окрузі системою ППО нібито було збито шість БПЛА літакового типу.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що в Курському районі збито шість безпілотників літакового типу, ще чотири дрони, за його словами, було придушено засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ). У Курській області, заявив Старовойт, внаслідок атаки дронів також немає постраждалих та руйнувань.

Російська влада майже щодня повідомляє про перехоплені та збиті дрони літакового типу. У більшості випадків йдеться про безпілотників, виявлених в областях, що межують з Україною, але неодноразово дрони виявляли і в сотнях кілометрах углиб Росії. БПЛА зокрема долітали до центру Москви.