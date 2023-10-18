В Пентагоне объяснили, почему выдвигали условия для предоставления оружия Украине и воздержались по поводу Израиля

https://racurs.ua/n188426-v-pentagone-obyasnili-pochemu-vydvigali-usloviya-dlya-predostavleniya-orujiya-ukraine.html

Ракурс

У Пентагоні пояснили, чому висували умови для надання зброї Україні і не висували Ізраїлю.

.

Про це під час брифінгу у Пентагоні розповіла 17 жовтня заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє «Голос Америки».

За словами Сінгх, умови щодо використання Україною касетних боєприпасів потрібні «для власної ж безпеки українців», щоб убезпечити цивільне населення після деокупації територій.

Я б сказала, що те, як українці використовують касетні боєприпаси на полі бою, є відповідальним. Вони стежать за тим, куди випускають їх, — сказала Сінгх.

Водночас за її словами, Ізраїль є одним із найдавніших партнерів та союзників США, а ізраїльтяни, починаючи бойові дії, продовжують дотримуватись законів війни.

Нагадаємо, США передали Україні близько 20 ракет ATACMS. New York Times розповіли про це двоє американських чиновників, знайомих із ситуацією.

За словами джерел, Україна отримала близько двох десятків далекобійних ракет з касетними боєприпасами, які під час вибуху викидають 950 малих бомб, охоплюючи велику площу для ураження.

У матеріалі зазначається, що версія ракет, надіслана США, має обмежений радіус дії. Проте її достатньо, щоб досягти майже всіх основних баз, які росія використовувала для повітряної підтримки і постачання своїх військ в Україні.