К убийству Дугиной причастна СБУ, компоненты для бомбы спрятали в переноске для кота - WP

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Ракурс

До вбивства росіянки Дарії Дугіної причетна СБУ.

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Компоненти для бомби сховали у переносці для кота, про це пише The Washington Post.

Видання зазначає, що до цієї операції українські спецслужби готувалася у співпраці з ЦРУ. На підготовку витратили десятки мільйонів доларів, США надали Україні передові системи спостереження і величезний масив розвідданих.

Метою операції була нібито не Дугіна, а її батько — ідеолог «руского міра», пропагандист Олександр Дугін.

Автомобіль, в якому була Дар’я Дугіна, був підірваний у Підмосков’ї в серпні 2022 року. Як стверджує WP, донька Дугіна загинула випадково. Компоненти вибухового пристрою нібито ввезла до росії громадянка України, яка невдовзі після вибуху залишила країну разом зі своєю дочкою.

У Києві заперечують причетність до вбивства Дар’ї Дугіної.

У матеріалі Washington Post СБУ та іншій українській спецслужбі, Головному управлінню розвідки Міноборони України, приписується низка інших резонансних спецоперацій — атаки на Кримський міст, російські кораблі в Чорному морі та удар безпілотників по Кремлю.

Зокрема, як стверджують автори, протягом останніх 20 місяців СБУ та інші спецслужби провели на окупованих територіях десятки ліквідацій російських чиновників, військовослужбовців, а також колаборантів.

У статті йдеться про те, що українські спецпідрозділи, які здійснювали операції, створювалися у співпраці з ЦРУ з 2015 року та за фінансування США.

Джерела WP з-поміж американських офіційних осіб визнають тісне співробітництво ЦРУ з СБУ, але заперечують причетність спецслужб США до операцій, спрямованих на вбивство російських громадян.

Українська влада поки не коментувала статтю WP. Однак під час підготовки матеріалу журналісти зв’язалися з головою СБУ Василем Малюком і він їм сказав, що всі цілі, вражені СБУ, є цілком легітимними.