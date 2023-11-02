США расширили санкции против россии - детали

https://racurs.ua/n188940-ssha-rasshirili-sankcii-protiv-rossii-detali.html

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Міністерство фінансів США 2 листопада оголосило про запровадження нових санкцій та інших обмежень проти 130 осіб і компаній, пов’язаних зі спробами росії продовжувати військово-промислове виробництво та оснащення армії, яка чинить агресію проти України.

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Про це йдеться в повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Мінфіну США, оприлюдненому у четвер.

Під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб. Йдеться про таких фізичних осіб:

Захаров Александр Вячеславович — конструктор дрона-камикадзе «Ланцет»;

Безпрозванних Олексій Сергійович — заступник Мінторгу рф;

Євтухов Віктор Леонідович — заступник Мінторгу рф.

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Кіпру, Швейцарії, Швеції, Латвії та Туреччини.

Окрім цього, «чорну мітку» з Вашингтона отримали наступні юридичні особи:

Науково-технічний центр «Газпром нафти»;

СПГ-завод «Арктик СПГ-2»;

МДТУ імені М. Е. Баумана;

Підприємство «Газпром нафта — Каталітичні системи»;

ФАУ «Роскапстрой»;

Корпорації «Аеон».

Окремо США запровадили обмеження проти ХКФ-банку, «Російського стандарту», ВБРР, Абсолют банку, АФК «Система» і венчурного фонду Sistema SmartTech. Економічні обмеження запроваджено додатково проти компаній з Туреччини, ОАЕ, Китаю, Люксембургу та Сінгапуру.

Також нагадаємо, що Міжнародний арбітражний суд у Гаазі сьогодні зобовʼязав росію виплатити компанії ДТЕК 267 млн дол. за активи, захоплені при окупації Криму. Також рф має сплатити нараховані проценти та судові витрати. Компанія повідомляє, що за цим позовом 2017 року від «ДТЕК Крименерго» рішення суду підлягає примусовому виконанню. Збитки можна покрити за рахунок російських активів.