Палестинская автономия готова взять на себя ответственность за Сектор Газа

https://racurs.ua/n189040-palestinskaya-avtonomiya-gotova-vzyat-na-sebya-otvetstvennost-za-sektor-gaza.html

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Голова Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що Палестинська національна адміністрація, яку він очолює, готова взяти на себе всю відповідальність за Сектор Гази в рамках всеосяжного політичного рішення.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув у неділю з неоголошеним візитом на Західний берег Йордану, провів у Рамаллі переговори з Аббасом.

За його словами, таке рішення має включати Західний берег річки Йордан, східний Єрусалим та Сектор Гази після закінчення війни між ХАМАС та Ізраїлем.

Раніше адміністрація Аббаса дистанціювалася від ідеї ухвалення під своє управління сектору Газа, заявляючи, що не хоче «в'їжджати туди на ізраїльських танках».

Аббас наголосив, що безпека та мир можуть бути досягнуті лише шляхом припинення військового контролю Ізраїлю над територіями «держави Палестина» та визнання східного Єрусалиму його столицею.

Статус східного Єрусалиму протягом десятиліть служить одним із головних каменів спотикання на переговорах про врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Палестинці домагаються визнання східної частини міста, де розміщені священні місця трьох світових релігій як столиця майбутньої палестинської держави, тоді як Ізраїль розглядає весь Єрусалим як свою єдину і неподільну столицю.

Аббас також зазначив, що Організація звільнення Палестини, яка керує автономією, є єдиним законним представником палестинського народу.

За словами представника Держдепартаменту США Метью Міллера, Блінкен «підтвердив прихильність Вашингтона справі доставки життєво важливої гуманітарної допомоги та поновлення роботи основних служб» у секторі Газа.

Блінкен також дав зрозуміти, що палестинці «не повинні піддаватися насильницькому переміщенню», сказав Міллер.

Блінкен та Аббас обговорили зусилля щодо «відновлення спокою та стабільності» на Західному березі річки Йордан, у тому числі необхідність «припинити екстремістське насильство проти палестинців та притягнути до відповідальності винних», додав він.

За словами Міллера, Блінкен підтвердив, що США, як і раніше, «віддані справі забезпечення рівної гідності та безпеки як для палестинців, так і для ізраїльтян».

Блінкен також висловив відданість США роботі щодо «реалізації законних прагнень палестинців до створення палестинської держави».