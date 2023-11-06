Более 100 британских компаний признались в нарушении санкций против россии

https://racurs.ua/n189077-bolee-100-britanskih-kompaniy-priznalis-v-narushenii-sankciy-protiv-rossii.html

Ракурс

Станом на 17 травня 127 британських компаній добровільно повідомили уряд Великої Британії про порушення санкцій щодо росії. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на відповідь Мінфіну Великої Британії.

.

Видання зазначає, що для компаній, які визнали порушення та співпрацюють зі слідством, британська влада знижує штрафи.

Співрозмовник Financial Times, близький до управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI), заявив, що відомство не намагається «невиправдано» карати компанії за помилки та бере до уваги різні фактори, що пом’якшують.

За порушення британських санкцій компаніям може загрожувати попередження, штраф чи кримінальне переслідування.

Future Technology Devices International (FTDI) із Глазго за рік продала росії напівпровідники вартістю понад 280 тис. дол., у тому числі — мікрочіпи. Один із виробів компанії знайшли у російському танку під Києвом у березні 2022 року. При цьому британська влада не визнала це порушенням санкцій.

Велика Британія запровадила санкції проти більш ніж 1,6 тис. фізичних осіб та компаній із моменту початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Підхід Великої Британії заснований на співробітництві та добровільному розкритті інформації, що дає компаніям можливість пом’якшити штрафи.

Як зазначає видання, широкомасштабне введення санкцій Великобританією є складною проблемою для британського бізнесу. Враховуючи значну інтеграцію росії у світову економіку, багато британських компаній підтримують постійні ділові відносини з російськими підприємствами, що ускладнює дотримання санкцій.