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Трамп ответил на предложение Зеленского посетить Украину
Трамп ответил на предложение Зеленского посетить Украинуhttps://racurs.ua/n189088-tramp-otvetil-na-predlojenie-zelenskogo-posetit-ukrainu.htmlРакурс
Колишній президент США Дональд Трамп відповів відмовою на пропозицію українського президента Володимира Зеленського приїхати до Києва та особисто переконатися, що війну неможливо закінчити за 24 години.
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Я з великою повагою ставлюся до президента Зеленського, але вважаю, що зараз було б недоречно їхати в Україну, — йдеться у заяві Трампа, яку цитує портал Newsmax. — Адміністрація Байдена зараз працює з ним, і я не хотів би створювати конфлікт інтересів.
Раніше Зеленський в ефірі телеканалу NBC News згадав заяву Трампа про те, що він може закінчити війну за 24 години, якщо стане президентом. Український президент сказав, що йому знадобиться 24 хвилини, щоби довести Трампу, що це неможливо.
Якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться […] 24 хвилини, щоб пояснити Трампу, що за цей час він не зможе впоратися з війною. Він не може забезпечити мир через путіна, — сказав він.
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