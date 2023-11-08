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Ракурс
10 тыс. лет ожиданий сэкономил пользователям интернета браузер Chrome

В Google заявили, что сэкономили пользователям интернета 10 тыс. лет

8 ноя 2023, 11:50
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Google у 2020 році запровадив інструмент Core Web Vitals (CWV) — набір показників, які вимірюють реальний досвід користувача щодо швидкості завантаження, інтерактивності та візуальної стабільності веб-сторінок.


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Нещодавно у компанії розповіли, як цей сервіс допоміг оптимізувати інтернет. Відповідний матеріал опублікований у блозі проекту Chromium, на програмному коді якого базується найпопулярніший веб-браузер Chrome.

Сьогодні понад 40% сайтів відповідають усім показникам CWV, що призводить до того, що сторінки завантажуються та реагують на взаємодії швидше, — вказано у статті.

Стверджується, що загальний результат такої оптимізації сайтів є дуже значним.

Середнє завантаження сторінки в Chrome тепер на 166 мс швидше. Це може здатися незначним покращенням, але невеликі зміни можуть накопичуватися, щоб справити значний вплив на інтернет, — наголошується у статті. —  У 2023 році цей проект заощадив користувачам понад 10 тис. років очікування завантаження веб-сторінок і понад 1 тис. 200 років очікування веб-сторінок на відповідь користувача.

Зазначається, що завдяки CWV Chrome отримав ряд функцій, спрямованих на поліпшення користувацького досвіду. Зокрема:

  • кеш нещодавно переглянутих сторінок (Back forward cache) — призначений для покращення роботи завдяки миттєвій навігації назад і вперед;
  • швидке попереднє відображення у вкладках — сторінки завантажуються миттєво для користувача завдяки тому, що браузер їх відтворює ще до того, як користувач фактично зайде на сайт;
  • запровадження обмежень на споживання ресурсів фоновими вкладками;
  • підвищення пріоритету завантаження зображень — історично склалося, що завантаження зображень мало той самий або нижчий пріоритет, ніж рендеринг веб-сторінки. Однак CVV показало, що цей підхід потрібно змінити, оскільки він призводить до зміщення макета сторінки та сповільнює її відображення.

Приклад нового пріоритетного завантаження зображень у Chrome. Джерело: Chromium Blog

Источник: Ракурс


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