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10 тыс. лет ожиданий сэкономил пользователям интернета браузер Chrome
В Google заявили, что сэкономили пользователям интернета 10 тыс. летhttps://racurs.ua/n189127-v-google-zayavili-chto-sekonomili-polzovatelyam-interneta-10-tys-let.htmlРакурс
Google у 2020 році запровадив інструмент Core Web Vitals (CWV) — набір показників, які вимірюють реальний досвід користувача щодо швидкості завантаження, інтерактивності та візуальної стабільності веб-сторінок.
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Нещодавно у компанії розповіли, як цей сервіс допоміг оптимізувати інтернет. Відповідний матеріал опублікований у блозі проекту Chromium, на програмному коді якого базується найпопулярніший веб-браузер Chrome.
Сьогодні понад 40% сайтів відповідають усім показникам CWV, що призводить до того, що сторінки завантажуються та реагують на взаємодії швидше, — вказано у статті.
Стверджується, що загальний результат такої оптимізації сайтів є дуже значним.
Середнє завантаження сторінки в Chrome тепер на 166 мс швидше. Це може здатися незначним покращенням, але невеликі зміни можуть накопичуватися, щоб справити значний вплив на інтернет, — наголошується у статті. — У 2023 році цей проект заощадив користувачам понад 10 тис. років очікування завантаження веб-сторінок і понад 1 тис. 200 років очікування веб-сторінок на відповідь користувача.
Зазначається, що завдяки CWV Chrome отримав ряд функцій, спрямованих на поліпшення користувацького досвіду. Зокрема:
- кеш нещодавно переглянутих сторінок (Back forward cache) — призначений для покращення роботи завдяки миттєвій навігації назад і вперед;
- швидке попереднє відображення у вкладках — сторінки завантажуються миттєво для користувача завдяки тому, що браузер їх відтворює ще до того, як користувач фактично зайде на сайт;
- запровадження обмежень на споживання ресурсів фоновими вкладками;
- підвищення пріоритету завантаження зображень — історично склалося, що завантаження зображень мало той самий або нижчий пріоритет, ніж рендеринг веб-сторінки. Однак CVV показало, що цей підхід потрібно змінити, оскільки він призводить до зміщення макета сторінки та сповільнює її відображення.
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