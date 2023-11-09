Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение и быть крестными

https://racurs.ua/n189157-vatikan-razreshil-transseksualam-prinimat-kreschenie-i-byt-krestnymi.html

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Римсько-католицька церква випустила роз’яснення ватиканської Дикастерії доктрини віри, в якій йдеться про те, що транссексуали, як і будь-які віряни, можуть приймати хрещення, а також бути хрещеними батьками та свідками під час вінчання.

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У повідомленні доктринального бюро Ватикану зазначається, що церква дозволяє це за умови, що «не виникне ситуацій, які можуть спричинити публічний скандал чи дезорієнтацію серед вірян».

Також у Дикастерії зазначено, що транссексуал, як і гомосексуал, може бути свідком під час церемонії вінчання. Для хрещення дитини, яка виховується в гомосексуальних сім’ях, необхідна «обґрунтована надія, що вона здобуде освіту в католицькій релігії». Людина, яка перебуває в одностатевих стосунках, може бути хрещеним, але повинна «вести життя, яке відповідає вірі».

Водночас Дикастерія віровчення відповіла розпливчасто на запитання про те, чи може одностатева пара мати церковне хрещення усиновленої дитини чи хрещення, отримане через сурогатну матір.