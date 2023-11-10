Си Цзиньпин приедет к Байдену в Калифорнию – что известно

https://racurs.ua/n189213-si-czinpin-priedet-k-baydenu-v-kaliforniu-chto-izvestno.html

Ракурс

Президент США Джо Байден і президент Китаю Сі Цзіньпін зустрінуться в середу, 15 листопада, у Каліфорнії для переговорів про торгівлю, Тайвань і врегулювання складних американсько-китайських відносин. Говоритимуть, як очікується, і про Україну, а також про необхідність відновлення каналів зв’язку між збройними силами обох країн.

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У Білому домі 10 листопада підтвердили, що Байден і Сі Цзіньпін зустрінуться 15 листопада. Зустріч проходитиме у Сан-Франциско у рамках саміту АТЕС, який відбудеться з 11 по 17 листопада.

У Білому домі зазначили, що лідери обговорять питання двосторонніх відносин США та Китаю, незмінну важливість підтримки відкритих ліній зв’язку, а також ряд регіональних і глобальних питань.

Це буде перша за рік зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна. Востаннє лідери зустрічалися на саміті G20 на Балі у листопаді 2022 року. Сі Цзіньпін не був у США з 2017 року.