Призрак нефтяного эмбарго — могут ли арабские страны перекрыть кран Западу из-за войны с Израилем

https://racurs.ua/n189282-prizrak-neftyanogo-embargo-mogut-li-arabskie-strany-perekryt-kran-zapadu-iz-za-voyny-s-izrailem.html

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Півстоліття тому арабські країни напали на Ізраїль, а США заступилися за молоду єврейську державу і допомогли їй вижити у Війні Судного дня. У помсту араби ввели проти Заходу нафтове ембарго, що назавжди змінило світову економіку, енергетичну політику та розклад сил на Близькому Сході.

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Рівно через 50 років історія повторюється: Ізраїль зазнав нападу, США прийшли на допомогу, арабські країни обурилися, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Якщо нафтогазові шейхи Близького Сходу та Північної Африки знову домовляться скоротити видобуток та обмежити постачання до «недружніх країн», світовій економіці загрожує глибока криза. Вона і без того виснажена постковідною інфляцією, торговельною війною Заходу з Китаєм, наслідками російської військової агресії проти України та газової проти Європи.

Чи готові арабські країни ОПЕК і Росія, яка приєдналася до них, знову застосувати нафтову зброю проти Заходу? І якщо так, чи готовий Захід до такого розвитку подій?

Що говорять про можливе ембарго

Тим часом близькосхідною кризою і нинішньою є паралелі, але є і ключові відмінності: світова енергетика сильно змінилася з 1970-х, і продовжує змінюватися на очах, — сказав глава Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль.

Світ набагато краще підготовлений, ніж 50 років тому. Ми точно знаємо, що робити і куди тікати, — сказав глава IEA, створеного промислово розвиненими країнами Заходу саме після того, як з’явилося арабське ембарго.

Противники Ізраїлю та прихильники палестинців поки не заїкаються про ембарго. Одного з міністрів Саудівської Аравії запитали на конференції 7 листопада, чи готова головна нафтовидобувна арабська країна застосувати «нафтову зброю» для припинення війни. У відповідь Халід аль-Фаліх засміявся і сказав:

На сьогоднішній день ми такий варіант не розглядаємо. Саудівська Аравія намагається домогтися миру через мирні переговори.

Не згадувалося ембарго і на першому за 35 днів війни саміті арабських та інших ісламських країн в Ер-Ріяді минулої суботи, 11 листопада. Там багато говорили про тиск на США та Ізраїль, але жодним словом не обмовилися про енергетичні санкції.

Навіть пропозиція обмежити постачання хоча б до Ізраїлю, з яким виступив смертельний ворог США та Ізраїлю, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, не знайшла підтримки.

Ізраїль імпортує краплі у світовому масштабі — близько 300 тисяч барелів нафти на добу, зокрема з Казахстану та Азербайджану. Чиновники ОПЕК на заклик аятоли відгукнулися заявою про те, що політизувати постачання організація не має наміру.

Що думає влада країн ОПЕК+, ми дізнаємося тільки на наступній зустрічі картелю 26 листопада.

Як ембарго застосовувалося у минулому

Арабські країни та Іран обговорювали застосування «нафтової зброї» проти Заходу з 1950-х років при кожному загостренні військової та гуманітарної кризи на спірних палестинських землях.

Двічі вони вводили ембарго. Безрезультатно у дні Шестиденної війни 1967 року і вкрай ефективно під час Війни Судного дня 1973 року.

Із тих подій зробили висновки і Захід, і арабські країни. Тому зараз ніхто не говорить про ембарго і ніхто не чекає на нього.

Щоправда, так само 50 років тому Ізраїль був упевнений, що на нього ніхто не збирається нападати. І так само США вважали, що арабське нафтове ембарго малоймовірне.

Але його запровадили.

Через 10 днів після нападу на Ізраїль арабські країни відмовилися постачати нафту до США, Нідерландів та інших західних країн. Більше того, шейхи Перської затоки та шах Ірану домовилися підвищити офіційну ціну на свою нафту на 70%.

Ембарго разом із рішенням арабських країн почати щомісяця скорочувати видобуток призвело до того, що ціни на нафту злетіли вп’ятеро. У ті роки нафта була основним енергоносієм у світі, і стрибок цін спричинив кризу у світовій економіці.

Післявоєнному економічному диву в Європі, Японії та США настав кінець.

Американська економіка з 1973 по 1975 рік засохла на 6%, а безробіття подвоїлося до 9%. У Японії ВВП впав уперше із Другою світовою. Але найбільше постраждали країни, що розвиваються, не мали свого власного нафтовидобутку, включаючи Китай та Індію.

Розвинені західні країни повернулися до зростання лише 1976 року, але наполегливо висока інфляція переслідувала їх ще багато років. Причини її не лише в арабському ембарго — гальмування повоєнного зростання та розгін цін розпочався за кілька років до цього. Однак ембарго зіграло роль каталізатора, і проблеми, що накопичилися, вилилися в кризу глобального масштабу.

Ембарго виявилося швидкоплинним. Його зняли рівно за п’ять місяців, 18 березня 1974 року. З двох причин.

По-перше, арабським країнам не хотілося, щоб криза знищила попит на їхню нафту.