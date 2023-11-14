Новая схема обхождения санкций— нефтепродукты из рф через Турцию попадают на переработку в Грецию

https://racurs.ua/n189337-novaya-shema-obhojdeniya-sankciy-nefteprodukty-iz-rf-cherez-turciu-popadaut-na-pererabotku-v-greciu.html

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Нафтопродукти з росії через Туреччину в обхід ембарго потрапляють на головний НПЗ Греції.

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Про це йдеться у розслідуванні Washington Post. Газета вважає, що найбільший нафтопереробний завод Греції — Motor Oil Hellas — і далі отримує російські нафтопродукти, але робить це через Туреччину. Про це видання пише, вивчивши паливні потоки між заводом MOH і турецькою нафтобазою в місті Дьортьол.

Паливо у «Роснефти» закуповує фірма з ОАЕ, потім воно потрапляє в нафтовосховища Туреччини, право власності кілька разів змінюється, російська нафта змішується з іншими марками та потрапляє на грецький нафтопереробний завод Motor Oil Hellas, який обслуговує навіть збройні сили США.

Туреччина не вводила санкцій проти росії, тому її підприємства мають право приймати російське паливо, але грецькому НПЗ це заборонено.

Грецьке підприємство заявило інвесторам, що припинило приймати заборонену нафту і натомість знайшло інші джерела.

Складність ситуації в тому, що Motor Oil Hellas — це не пересічний завод. Він входить до десятки найбільших постачальників пального для Пентагону. Тому якщо інформація WP підтвердиться, це означатиме, що американське міністерство мимохіть отримує нафтопродукти російського походження. З березня 2022 року, коли США ввели нафтове ембарго проти росії, Пентагон уклав нові контракти на суму майже 1 млрд дол. із Motor Oil Hellas.

Нафтопродукти з грецького заводу купують також Італія, Франція, Іспанія та Велика Британія.

Також грецька Motor Oil Hellas постачає нафтопродукцію державним та корпоративним покупцям в Італії, Франції, Іспанії та Великої Британії.