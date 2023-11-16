Швейцария проверяет публикации о поставках своих боеприпасов из Польши в Украину

https://racurs.ua/n189416-shveycariya-proveryaet-publikacii-o-postavkah-svoih-boepripasov-iz-polshi-v-ukrainu.html

Ракурс

Міністерство економіки Швейцарії заявило агентству AFP, що перевіряє публікації у ЗМІ про реекспорт польською компанією набоїв швейцарського виробництва в Україну.

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Швейцарія традиційно нейтральна країна (хоча після її приєднання до західних санкцій росія заявила, що більше не вважає її такою). Вона виробляє та експортує досить багато озброєнь, але завжди з умовою, що товари військового призначення не повинні перепродуватися країнам, що воюють.

У четвер швейцарське видання NZZ написало, що польська компанія UMO SP перепродала Україні боєприпаси, вироблені швейцарською компанією SwissP Defence, яка базується у місті Тун. NZZ посилалося на американський сайт Defense One, який писав, що таким шляхом в Україну «могли» потрапити 145 тис. набоїв до снайперських гвинтівок та 500 тис. — до штурмових гвинтівок.

Контроль за експортом зброї у Швейцарії займається Міністерство економіки. Воно підтвердило, що проводиться перевірка, але від подальших коментарів до її завершення відмовилося.

NZZ зазначало, що приватні покупці, як-от UMO SP, не зобов’язані підписувати декларації про реекспорт.

AFP також цитує мейл від польської компанії, яка наполягає, що суворо дотримувалася всіх експортних процедур і що всі її угоди розглядалися уповноваженими органами Польщі та країн-виробників.

Швейцарія справді утримувалася від постачання Україні зброї та боєприпасів, найвідомішим випадком у зв’язку з цим були снаряди швейцарського виробництва до знарядь німецьких танків Leopard 2. Влада Швейцарії перевіряє публікації про постачання швейцарських боєприпасів з Польщі в Україну