Орбан переизбран председателем правящей партии. Фото: Nepszava

https://racurs.ua/n189481-orbana-pereizbrali-predsedatelem-pravyaschey-partii-vengrii.html

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Угорська партія «Фідес» переобрала прем'єр-міністра Віктора Орбана своїм головою.

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З’їзд керівної політичної сили відбувся у Будапешті в суботу, 18 листопада. Орбан був лише одним кандидатом на посаду голови партії. Делегати віддали йому 1 тис. 190 голосів. Віце-головами партії були переобрані четверо чинних заступників угорського прем'єра. Про це повідомило угорське видання Nepszava.

Як відомо, Віктор Орбан очолював «Фідес» із 1993 до 2000 року і безперервно з 2003 року донині. Востаннє Орбана переобирали на з’їзді партії в листопаді 2021 року.

Чинна влада Угорщини часто допускає критичну риторику в бік України. Останнім часом вона активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Угорщина й Словаччина виступили проти надання Україні 50 млрд євро. Зокрема, угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що «підтримка ЄС не працює", а словацький колега Роберт Фіцо послався на проблеми корупції в Україні

Джерело: Nepszava