Зеленскому предлагают провести конференцию по Украине в Аргентине

https://racurs.ua/n189634-zelenskomu-predlagaut-provesti-konferenciu-po-ukraine-v-argentine.html

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Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському організувати мирний саміт щодо війни в Україні.

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Ця заява прозвучала під час телефонної розмови двох лідерів 22 листопада, повідомляє DW.

За словами представника партії Мілея, Аргентина зацікавлена в проведенні цього саміту, адже це дозволить Україні залучити країни Латинської Америки до питання війни.

Ми готові стати «штаб-квартирою», якщо в цьому є потреба, — додав представник у розмові із журналістами.

Напередодні Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із Мілеєм українську формулу миру та розвиток двосторонніх відносин між країнами. Український президент додав, що запросив аргентинського колегу відвідати Україну і подякував йому за чітку позицію щодо російської агресії.

Минулого вікенду в Аргентині обрали нового президента — ним став Хав'єр Мілей.

Він виступає за економічну «шокову терапію», щоб виправити наслідки десятиліть неефективної політики. Проти вступу Аргентини до БРІКС, вважається противником Китаю і прагне розширити співпрацю із США, а також запровадити в країні обіг американського долара.

Рішуче підтримує Україну. В інтерв’ю The Economist заявив, що «був одним із перших, хто засудив вторгнення».