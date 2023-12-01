Страны Балтии и Польша унизили Лукашенко в Дубае

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Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися фотографуватися з Олександром Лукашенком на конференції зі зміни клімату в Дубаї.

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Президент Литви Гітанас Науседа, президент Латвії Едгар Рінкевич і президент Польщі Анджей Дуда відмовилися фотографуватися з Олександром Лукашенком на конференції ООН зі зміни клімату COP28, що проходить у Дубаї, повідомляє BNS.

Було б лицемірно стояти пліч-о-пліч з главою держави, яка стала плацдармом агресії росії проти України, і як ні в чому не бувало обговорювати майбутнє миру і зміну клімату. Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом з росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні — від загибелі людей до катастрофічної дії на навколишнє середовище, — йдеться у коментарі Науседи.

За його словами, такі фотографії «називаються сімейним фото».

Лукашенко «не належить до тієї родини, до якої ми хочемо належати, — зазначив він.

Для спільного фото Лукашенка поставили у лівий нижній кут, він стоїть поруч з президентом Туреччини Ердоганом.