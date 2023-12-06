Мадуро включил в карту Венесуэлы большую часть соседней страны

Николас Мадуро, фото: Kremlin.ru

https://racurs.ua/n190065-maduro-vkluchil-v-kartu-venesuely-bolshuu-chast-sosedney-strany.html

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Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро оголосив понад половину території багатої нафтою сусідньої Гаяни новим 24-м штатом очолюваної ним країни.

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Таке рішення він мотивував результатами проведеного 3 грудня у Венесуелі «референдуму», на які були винесені п’ять питань, котрі означають установлення суверенітету Венесуели над територією Ессекібо, котра становить 74% площі Гаяни, повідомляє агентство Reuters.

У Венесуелі стверджують що з 20,7 млн виборців країни свої голоси на референдумі віддали близько 10,5 мільйона, з них 95% схвалили претензії до Гайани. Водночас інші, зокрема дані розвідки Гайани, стверджують, що в «референдумі» взяли участь лише 10% населення Венесуели, тобто він не відбувся.

На думку аналітиків, це голосування було спробою Мадуро оцінити підтримку свого уряду напередодні президентських виборів у 2024 році.

На сайті Мадуро вже опублікована карта із включеним до неї регіоном Ессекібо.

Я доручив, щоб наша Гайана-Ессекібо була негайно включена в нову карту Венесуели, роздрукована та поширена у всіх школах, ліцеях, громадських радах, державних установах, університетах та у всіх будинках країни, — заявив Мадуро.

За словами Мадуро, він санкціонує санкціонує розвідку корисних копалин, зокрема нафти, у цьому регіоні. Він заявив, що дає три місяці на те, щоб нафтовидобувні компанії залишили цю територію.

Державні компанії «негайно приступлять до створення підрозділу PDVSA Esequibo та CVG Esequibo, і ми негайно приступимо до надання операційних ліцензій на розвідку та розробку нафти, газу та шахт у нашій Гуаяні Ессекіба, — заявив Мадуро, виступаючи на державному телебаченні.

Ессекібо століттями є причиною територіальних суперечок між обома країнами. В останні роки претензії Венесуели поновилися після відкриття тут морських родовищ нафти і газу. Також спірним є морський кордон між двома країнами.

Президент Гайани Ірфаан Алі заявив, що Сили оборони країни перебувають у стані підвищеної готовності, а також про наміри звернутися до Ради Безепеки ООН та Міжнародног суду.

Венесуела чітко оголосила себе державою-поза законом, — наголосив він.

Джерело: Reuters