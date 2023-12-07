4,5 млрд долл. на восстановление Украины и новые антироссийские санкции – заявление премьера Японии

https://racurs.ua/n190093-4-5-mlrd-doll-na-vosstanovlenie-ukrainy-i-novye-antirossiyskie-sankcii-zayavlenie-premera-yaponii.html

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Японія надасть майже 4,5 млрд дол. на відновлення України

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Про це повідомив премʼєр-міністр Фуміо Кісіда на саміті G7.

Також на онлайн-саміті лідери G7 зазначили, що продовжуватимуть підтримувати Українську формулу миру.

Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів, — йдеться в заяві G7.

Крім того, Японія до кінця 2023 року розширить антиросійські санкції через агресію проти України, а також внесе до списку рестрикцій організації третіх країн, які допомагають росії обходити санкції.

Раніше уряд Японії також повідомив, що надаватиме українцям статус осіб, прирівняних до біженців.

Японський уряд розпочав нову програму підтримки іноземних громадян, які покинули зони конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця.

Евакуйовані особи, які відповідають вимогам, будуть визнані такими, що прирівняні до біженців. Програма була запроваджена 1 грудня з огляду на людей з України.

Зазначається, що за бажанням евакуйовані можуть отримати уроки японської мови та інші вказівки щодо життя в Японії. Вони також матимуть право на фінансову підтримку.