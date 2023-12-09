Трамп опередил Байдена в предвыборных опросах. Фото:

https://racurs.ua/n190168-tramp-operedil-baydena-na-4-v-predvybornyh-oprosah-wsj.html

Ракурс

Президент США Джо Байден відстає від колишнього глави держави Дональда Трампа на 4% у передвиборчих опитуваннях.

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Нове передвиборче опитування свідчить, що 47% виборців готові віддати голоси за Трампа, а за Байдена проголосують 43% американців. Це, якщо буде голосування лише за цих двох кандидатів. Якщо до цього списку додадуть п’ять потенційних сторонніх і незалежних кандидатів, то перевага екс-президента збільшується до 6 пунктів — з 37% до 31%. Про це пише видання Wall Street Journal.

Наголошується, що нове опитування демонструє збільшення невдоволення Байденом. Лише 23% виборців зізналися, що політика цього президента допомогла їм особисто, в той час, як 53% кажуть, що програма Байдена їм нашкодила.

Також, близько половини виборців кажуть, що політика Трампа, коли він був президентом, допомогла їм особисто, і понад 37% кажуть, що вони постраждали.

Близько 37% схвалюють роботу Байдена, що є найнижчим показником за опитуваннями WSJ під час його президентства, в той час, як 61% бачать його загальний імідж в несприятливому світлі, що теж є рекордним показником.

Зазначається, що WSJ опитав 1 тис. 500 зареєстрованих виборців з 29 листопада по 4 грудня і мав похибку плюс-мінус 2,5 процентних пунктів.

Нагадаємо, влітку 2023 року колишній президент США Дональд Трамп заявив, що володимир путін «дещо ослаблений» внаслідок невдалого заколоту і тому настав час для Сполучених Штатів спробувати домовитися про мирне врегулювання шляхом переговорів між росією та Україною. Трамп не виключив, що Україні доведеться поступитися частиною української території росії, щоб зупинити війну.

Джерело: The Wall Street Journal