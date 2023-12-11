Убитый Кива на снегу - источники в СБУ рассказали детали уникальной спецоперации - ликвидация Кивы

https://racurs.ua/n190225-ubityy-kiva-na-snegu-istochniki-v-sbu-rasskazali-detali-unikalnoy-specoperacii-foto-video.html

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Джерела в СБУ поділились унікальними фото та відео з місця ліквідації зрадника Іллі Ківи.

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Ця унікальна спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована Службою, пише «Цензор».

На кадрах тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього — видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео.

Як розповідають джерела в Службі, Кива був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. Попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою.