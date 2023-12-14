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В оборонном бюджете США предусмотрели Офис специального генерального инспектора помощи Украине
В оборонном бюджете США предусмотрели Офис специального генерального инспектора помощи Украинеhttps://racurs.ua/n190328-v-oboronnom-budjete-ssha-predusmotreli-ofis-specialnogo-generalnogo-inspektora-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
Сенат США схвалив оборонний бюджет на рекордні 886 млрд дол.
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Також в документі йдеться про створення Офісу спеціального генерального інспектора допомоги Україні.
Закон також поширить на 2024 рік повноваження президента США надавати або здавати в оренду оборонні вироби Україні та іншим країнам Східної Європи, які постраждали від вторгнення росії в Україну.
National Defense Authorization Act також передбачає підвищення заробітних плат для американських військовослужбовців на 5,2%.
Кошти для підтримки України та Ізраїлю, закладені у бюджет — окремі від проекту про додаткове фінансування на 111 млрд доларів, який застряг у Конгресі.
USA Today уточнюють, що бюджет передбачає 300 млн на Ініціативу безпекової підтримки України у 2024 фінансовому році та продовження дії ініціативи до 2027 року.
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