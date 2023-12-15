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Ракурс
Мощные взрывы прогремели в Курске. Фото:

Мощные взрывы прогремели в Курске — враг заявил об атаке БПЛА (ВИДЕО)

15 дек 2023, 19:19
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Низка вибухів прогриміла в російському Курську в п’ятницю ввечері, 15 грудня.


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Про вибухи в місті спочатку повідомили місцеві пабліки. Згодом у мережі з’явилося відео, на якому було видно спалахи в небі та було чути звуки вибухів. Представники влади регіону пояснили ситуацію роботою ППО. Нібито були збиті чотири дрони. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

У Міністерстві оборони країни-агресора росії традиційно звинуватили Україну й заявили, що наліт БПЛА відбувся о 17.30 за місцевим часом.

Також у російському міністерстві розповіли, що безпілотники були літакового типу. Вони нібито були збиті о 17.30 за місцевим часом. У відомстві заявили вже про збиття двох дронів.

Нагадаємо, 18 жовтня беспілотники СБУ атакували військовий табір ЗС росії біля аеродрому «Халіно» в Курській області. Було зафіксовано щонайменше 18 влучань по табору, де розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Источник: Ракурс


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