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владимир путин пригрозил Финляндии проблемами из-за вступления в НАТО. Фото:
путин пригрозил Финляндии проблемами из-за вступления в НАТО (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190435-putin-prigrozil-finlyandii-problemami-iz-za-vstupleniya-v-nato-video.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін почав сипати погрозами у бік Фінляндії.
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Воєнний злочинець заявив, що у Фінляндії через вступ до НАТО «тепер будуть проблеми». Зазначив, що раніше були давно вирішені всі фінсько-російські відносини, а недавні відносини він охарактеризував як «найдобріші та сердечні». Про це він заявив в інтерв’ю програмі «Москва. Кремль. путін».
Глава рф пригрозив створили Ленінградський військовий округ та перекинути війська до кордону з Фінляндією. Подробиці «проблем» для цієї країни диктатор не розкрив.
Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась, — заявив він.
Також путін зізнався, що він не хоче воювати з країнами Північноатлантичного альянсу, бо в них «немає жодних територіальних суперечок».
Як відомо, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала повноправним членом Північноатлантичного альянсу.
Нагадаємо, наприкінці листопада Фінляндія тимчасово закривала всі пункти пропуску з росією на понад два тижні. Гельсінкі вдалися до такого кроку у відповідь на зростання міграційного тиску та причетності до нього російських прикордонників, які допомагали незаконно перетинати кордон мігрантам.
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