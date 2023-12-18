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Польские фермеры присоединились к блокаде границы с Украиной. Фото:

Польские фермеры присоединились к блокаде границы с Украиной

18 дек 2023, 11:51
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Блокаду України на польському кордоні підтримали й місцеві фермери.


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У понеділок, 18 грудня, в пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» поляки планують поновити протести. Страйк має розпочатися о 13.30. До акції доєднаються й польські фермери з організації «United Village». Про це лідер люблінського відділення партії «Конфедерація» Рафал Меклер повідомив у соціальній мережі X.

Зазначається, що польські аграрії пішли на такий крок «через трагічну ситуацію на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку».

Фермери-протестувальники вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні та компенсацій для виробників кукурудзи.

Нагадаємо, 17 грудня на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» скупчилася черга з понад 2 тис. українських вантажівок. Один із лідерів протесту Павел Озігала заявив, що блокада кордону може тривати навіть до 8 березня.

Источник: Ракурс


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