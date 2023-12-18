Стало известно, когда Евросоюз проведет спецсаммит по 50 млрд евро для Украины

https://racurs.ua/n190472-stalo-izvestno-kogda-evrosouz-provedet-specsammit-po-50-mlrd-evro-dlya-ukrainy.html

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Європейський Союз 1 лютого проведе спеціальний саміт, на якому планує обговорити питання виділення Україні 50 млрд додаткової допомоги.

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Йдеться про затвердження поправок до бюджету ЄС на 2024−2027 роки, які включають створення українського фонду Ukraine Facylity. Ці зміни лідери Ради ЄС не змогли погодити під час саміту 14−15 грудня через спротив Угорщини.

Про відтермінування затвердження допомоги відразу після переговорів заявив очільник уряду Нідерландів Марк Рютте.

Цю дату 18 грудня у Брюсселі під час спільної пресконференції із прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо підтвердив президент Європейської ради Шарль Мішель.

Раніше цього року Європейська комісія запропонувала надати Україні фінансову підтримку до 2027 року в розмірі 50 млрд євро, з яких 33 млрд будуть видані у вигляді кредитів, а 17 млрд євро — у вигляді грантів.

Європейська рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ України та Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата в члени ЄС.

Віктора Орбана, який також виступав проти початку переговорів, не було під час голосування з приводу цього питання. Згодом він назвав це рішення інших членів ЄС «ірраціональним», «безглуздим» і «помилковим».

Рішення про новий пакет допомоги Україні було ускладнене тим, що подальша фінансова підтримка Києва є частиною законодавчої пропозиції щодо радикального перегляду довгострокового бюджету ЄС. ЄС працює за семирічною бюджетною системою, поточний період спільного бюджету триває до 2027 року.