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Пентагон сообщил, когда закончатся средства на военную помощь Украине
Пентагон сообщил, когда закончатся средства на военную помощь Украинеhttps://racurs.ua/n190476-pentagon-soobschil-kogda-zakonchatsya-sredstva-na-voennuu-pomosch-ukraine.htmlРакурс
У Міністерстві оборони США попередили, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться 30 грудня.
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Bloomberg ознайомився із листом фінансового контролера Пентагону Майкла Маккорда від 15 грудня.
У ньому йдеться, що зараз Міністерство оборони США витрачає останні 1,07 млрд дол. на закупівлю нового озброєння і техніки, замість відправлених до України.
Щойно ці кошти будуть витрачені, міністерство вичерпає наявні у нас кошти на допомогу Україні.
З метою захисту боєготовності Збройних сил США, якщо Конгрес не затвердить додаткові витрати, буде можливим лише один пакет додаткових витрат, — пише Маккорд.
Вочевидь, він мав на увазі пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол., про який президент США Джо Байден оголосив на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським 11 грудня.
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