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Ракурс
Пентагон сообщил, когда закончатся средства на военную помощь Украине

Пентагон сообщил, когда закончатся средства на военную помощь Украине

18 дек 2023, 19:04
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У Міністерстві оборони США попередили, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться 30 грудня.


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Bloomberg ознайомився із листом фінансового контролера Пентагону Майкла Маккорда від 15 грудня.

У ньому йдеться, що зараз Міністерство оборони США витрачає останні 1,07 млрд дол. на закупівлю нового озброєння і техніки, замість відправлених до України.

Щойно ці кошти будуть витрачені, міністерство вичерпає наявні у нас кошти на допомогу Україні.

З метою захисту боєготовності Збройних сил США, якщо Конгрес не затвердить додаткові витрати, буде можливим лише один пакет додаткових витрат, — пише Маккорд.

Вочевидь, він мав на увазі пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол., про який президент США Джо Байден оголосив на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським 11 грудня.

Источник: Ракурс


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