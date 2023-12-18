Пентагон сообщил, когда закончатся средства на военную помощь Украине

https://racurs.ua/n190476-pentagon-soobschil-kogda-zakonchatsya-sredstva-na-voennuu-pomosch-ukraine.html

Ракурс

У Міністерстві оборони США попередили, що кошти на військову допомогу Україні закінчаться 30 грудня.

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Bloomberg ознайомився із листом фінансового контролера Пентагону Майкла Маккорда від 15 грудня.

У ньому йдеться, що зараз Міністерство оборони США витрачає останні 1,07 млрд дол. на закупівлю нового озброєння і техніки, замість відправлених до України.

Щойно ці кошти будуть витрачені, міністерство вичерпає наявні у нас кошти на допомогу Україні.

З метою захисту боєготовності Збройних сил США, якщо Конгрес не затвердить додаткові витрати, буде можливим лише один пакет додаткових витрат, — пише Маккорд.

Вочевидь, він мав на увазі пакет військової допомоги Україні на 200 млн дол., про який президент США Джо Байден оголосив на зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським 11 грудня.