Я никогда не говорил с Орбаном о прекращении огня - Зеленский

https://racurs.ua/n190514-ya-nikogda-ne-govoril-s-orbanom-o-prekraschenii-ognya-zelenskiy.html

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Під час зустрічі в Аргентині Зеленський просив Орбана назвати одну причину, чому Угорщина не підтримує вступ України до ЄС.

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За словами президента, прем'єр-міністр Угорщини не зміг відповісти на це питання. Також він не зміг пояснити, чому Зеленський та Орбан не можуть провести офіційну зустріч.

Кореспондентка американського громадського мовника NPR запитала Зеленського, чи говорив він із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном про мирні переговори з росією.

Я ніколи не говорив з Віктором Орбаном про припинення вогню або переговорів з путіним, — заявив президент України.

Зеленський також розповів про нещодавню зустріч із Орбаном в Аргентині під час інавгурації президента цієї країни Хав'єра Мілея.

Я сказав Орбану — Вікторе, дай мені одну причину, чому ви нас не підтримуєте до ЄС. Він мені не зміг назвати. І друге питання — чому ми не можемо організувати зустріч між нами. Він також не відповів, — заявив Зеленський.

Раніше Євросоюз не зміг ухвалити рішення про виділення Україні економічної допомоги у розмірі 50 млрд євро через позицію Угорщини.

Орбан стверджував, що наклав вето на передачу пакета фінансової допомоги Україні, тоді як інші політики, які виступали після саміту, говорили, що позиція Угорщини може змінитися.

Влада ЄС сподівається узгодити це питання на саміті на початку наступного року.