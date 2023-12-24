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Ракурс
Поляки усилят блокирование границы на трех переходах на Рождество

Поляки усилят блокирование границы на трех переходах на Рождество

24 дек 2023, 13:25
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Поляки посилять блокування на трьох переходах українсько-польського кордону на Різдво.


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Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на слова однієї з очільниць протесту у Дорогуську Едити Ожигали.

Ми посилюємо протест: одна вантажівка кожні три години, — цитує Reuters Ожигалу.

Раніше протестувальники пропускали по три вантажівки щогодини.

Представниця протесту додала, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокуються.

«Ракурс» повідомляв, що уранці 24 грудня польські фермери зняли блокування переходу у Медиці.

Источник: Ракурс


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