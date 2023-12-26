ВСП остановил рассмотрение заявления судьи ОАСК Аблова об отставке

https://racurs.ua/n190752-vsp-ostanovil-rassmotrenie-zayavleniya-sudi-oask-ablova-ob-otstavke.html

Ракурс

Вища рада правосуддя зупинила розгляд заяви судді Окружного адміністративного суду міста Києва Євгена Аблова про звільнення з посади у відставку.

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Відповідно до ч. 3 ст. 55 Закону України «Про вищу раду правосуддя» Рада може зупинити розгляд заяви судді про відставку на час розгляду скарги або заяви, наслідком якої може бути звільнення судді з посади.

До надходження заяви судді Євгена Аблова про звільнення у відставку, до ВРП надійшли дисциплінарні скарги, що можуть бути підставою притягнення до дисциплінарної відповідальності. Одним із видів дисциплінарного стягнення стосовно судді є подання про звільнення, яке застосовується у разі вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Підстави для розв’язання питання про вчинення істотного дисциплінарного проступку виникли раніше ніж Євгеній Аблов подав заяву про відставку. Тож ВРП зупинила розгляд його заяви до розгляду дисциплінарних скарг.

Аблов планував скористатися лазівкою та самостійно піти у відставку, не чекаючи на звільнення за численні порушення. Це дозволило б йому отримувати пожиттєву пенсію близько 100 тис. грн на місяць. Цією лазівкою могли б скористатися й інші судді ОАСК.

Справа суддів ОАСК

У жовтні Вищий антикорупційній суд відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту про повернення обвинувального акту. Такі клопотання подавалися захистом останні кілька місяців. Загалом їх було майже два десятки.

Всі вони зводилися до того, що нібито підозри і обвинувальні акти були вручені захисту неналежним чином, з порушенням визначеного КПК порядку, мовляв, обвинувачення прописано неконкретно і ніхто з фігурантів не розуміє, в чому їх звинувачують.

Суд з такими доводами не погодився і перейшов до розгляду клопотань про закриття провадження.

Загалом у справі плівок ОАСК підготовче засідання триває уже більш як рік.

Перші три місяці ніяк не могли сформувати колегію суддів. Коли ж це вдалося у вересні минулого року, одразу ж розпочалися безпідставні відводи та затягування зі сторони захисту. Практично на кожне засідання не приходив хтось з обвинувачених, які по черзі хворіли.

Проблеми з імунітетом у суддів ОАСК уже не вперше. У 2019 році майже всі судді в один день раптово захворіли і прогуляли кваліфікаційне оцінювання.

Також до справи кілька разів додавалися нові адвокати, які звісно ж просили час на ознайомлення з матеріалами.