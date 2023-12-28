Мужчины за границей начали штурмовать паспортные сервисы в ожидании закона о мобилизации

https://racurs.ua/n190815-mujchiny-za-granicey-nachali-shturmovat-pasportnye-servisy-v-ojidanii-zakona-o-mobilizacii.html

Ракурс

Українські чоловіки, які опинилися за кордоном, намагаються встигнути до змін у мобілізації — вони екстрено роблять нові документи.

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У Державній міграційній службі «Радіо Свобода» сказали, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати інформацію:

Ми взагалі не відстежуємо насправді… Ніяких сигналів ми не отримували стосовно того, що якесь божевілля відбувається.

Утім, кореспондентка «Радіо Свобода» у Варшаві повідомила, що ажіотаж справді є. За годину до відкриття українського паспортного сервісу у столиці Польщі у черзі вона помітила понад пів тисячі людей. Частина з них напередодні записалася у паперовий список і чекала відкриття центру, щоб подати документи. Інші чекали, щоб записатися на наступні дні — теж у паперовий список.

Станом на 28 грудня записатися можна лише на доступні дати після 6 січня, усі попередні дні вже «забиті». На один день записують 400 людей, бо більше паспортний сервіс прийняти не може.

Записуються і люди з інших країн — журналістка стала свідком того, як одна людина записала у паперовий список 30 осіб, які мають приїхати з Естонії.

Прийшли й ті, хто воліє записатися на пізніші дати.

У Празі чергу займають за 10 годин до відкриття центру, пише видання. У столиці Чехії дещо спокійніше, але попит на нові паспорти серед українських чоловіків, очевидно, зріс. Вже третій день поспіль у чеському центрі паспортного сервісу «Документ» спостерігають нетипові черги охочих оформити паспортні документи.

Про це неофіційно Радіо Свобода розповіли представники центру. За їхніми словами, ажіотаж почався 26 грудня, раніше охочих виготовити паспортні документи було значно менше.

За оцінкою Інституту демографії та соцдосліджень, у країнах ЄС зараз перебувають до 850 тис. українців призовного віку. А за даними Євростату — 650 тис.

Згідно із пропозиціями Кабміну, порушників імовірного закону про мобілізацію вноситимуть до «реєстру боржників», обмеження щодо них торкнуться і виготовлення паспортів.

Громадянам, що постійно проживають за кордоном, необхідно буде стати на військовий облік. Окремо прописується і те, що на службу призиваються військовозобовʼязані незалежно від місця їх перебування.

Паспорт та закордонний паспорт військовозобовʼязані зможуть оформити тільки якщо в них на руках буде військово-обліковий документ.