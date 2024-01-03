Польские фермеры возобновят блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной

https://racurs.ua/n190991-polskie-fermery-vozobnovyat-blokadu-odnogo-iz-punktov-propuska-na-granice-s-ukrainoy.html

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Польські фермери з організації «Ошукане село» оголосили про відновлення з 4 січня блокади пункту пропуску «Медика-Шегині» на кордоні з Україною.

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Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо протест, — сказав лідер організації Роман Кондрув.

Фермери вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи й залишити сільськогосподарський податок без змін. Лідер протестувальників Роман Кондрув запевнив, що письмові гарантії автоматично припинять блокаду пункту пропуску.

Крім того, хочуть урегулювати умови ввезення продуктів з України.

З початку війни аграрна Україна виявилася різко обмеженою у можливостях експорту свого зерна. Як наслідок, зросло навантаження на транспортні коридори, що проходять з України до країн ЄС. Їхня робота призвела до того, що зерно почало дешевшати у фермерів з Польщі, що викликало напругу між країнами.

Це спричинило спочатку протести фермерів, потім їх підтримала влада — з 16 квітня 2023 року діяла заборона імпорту українського зерна до Євросоюзу, це рішення пролобіювали сусіди України по ЄС.