Поляки подняли пару F-16 из-за ракетных обстрелов Украины

https://racurs.ua/n191322-polyaki-podnyali-paru-f-16-iz-za-raketnyh-obstrelov-ukrainy.html

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Польща підіймала у повітря літаки під час ранкової ракетної атаки рф по Україні.

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Про це 13 січня повідомили в Оперативному управлінні Збройних сил Польщі.

Спостерігається підвищена активність дальньої авіації російської федерації, що пов’язано з намірами ударів по території України. Розпочаті всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, — йдеться у повідомленні.

Згодом військові Польщі сповістили, що «розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі».

Попереджаємо, що активовано польську та союзницьку авіацію, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни, — повідомили у ПС Польщі.

Під час атаки росія застосувала крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні дрони.

Це не перший випадок, коли Польща так реагує на повітряну атаку України. Наприкінці 2023 року одна з ракет залітала на територію цієї країни-члена НАТО.

А вже 2 січня для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі залучили дві пари винищувачів F-16 і авіазаправник союзників.